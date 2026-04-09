Ankara Valisi Şahin Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

09.04.2026 10:30
Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şahin, kutlama mesajında, kamu düzenini tesis etmek, toplumun huzur ve güven ortamını koruyup daim kılmak, vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla büyük bir sorumluluk üstlenen Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Emniyet teşkilatının kurulduğu günden bu yana değişen şartlara hızla uyum sağlayarak kendini sürekli yenilediğini ifade eden Şahin, polisin anayasal haklar ve hukuki normlar çerçevesinde kamu düzenini koruyarak, suç ve suçluyla etkin mücadele ettiğini, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik hayati görevleri büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getirdiğini aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünü esas alan görev anlayışıyla hareket eden teşkilatımız, sahip olduğu tecrübe, güçlü kurumsal yapısı ve teknolojik imkanlarıyla ülkemizin en önemli güvenlik unsurlarından biri olmayı sürdürmektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin, her türlü şart altında görev yapan emniyet mensuplarımız, sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşlarımızla kurdukları güçlü iletişim, yardımsever yaklaşımları ve fedakarlıklarıyla toplumun gönlünde müstesna bir yer edinmektedir. Milletimizin desteğini her zaman yanında hisseden Türk Polisi, bu güçle görevini daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, vatan uğruna hayatını feda eden aziz şehit polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başında bulunan tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
