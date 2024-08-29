Ankara Valisi Vasip Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Ankara Valisi Vasip Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29.08.2024 14:47
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Ankara Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, yayımladığı mesajda, mazisi zaferlerle dolu milletin hür ve bir bütün olarak yaşama azim ile iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferinin 102. yılının büyük bir gururla kutlandığını belirtti.

Bu zaferin, tüm imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla yoğrulmuş aziz milletin kahraman evlatlarının, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekün bir olup kenetlenerek gösterdiği destanlaşmış mücadelesi sonunda elde edilen onurlu duruşun eseri olarak tarihteki yerini aldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın tarihe yön veren bu şanlı mücadelesi millet olarak daha güçlü yarınlara yürüyüşümüzde ilham kaynağımız olmuştur. 30 Ağustos zaferini bize armağan eden, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Vasip Şahin, Güncel, Son Dakika

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