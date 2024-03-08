Ankara Valisi Vasip Şahin: Asayiş suçlarında aydınlatma oranı yüzde 90\'ı aştı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Asayiş suçlarında 2024 yılı verilerine göre aydınlatma oranımız yüzde 90'ı aşmıştır." dedi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan "Şahin" motorize ekipleri için tören düzenlendi.
Şahin, burada yaptığı konuşmada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne yeni katılan personelle birlikte sorumluluk sahalarında aktif olarak görev yapan motosikletli sayısının 2'si komiser 98'i memur olmak üzere 100'e yükseldiğini belirtti.
Motosikletli timlerin 5'er kişiden oluştuğunu ifade eden Şahin, ekiplerin planlanan sorumluluk sahalarında bugünden itibaren göreve başlayacaklarını söyledi.
Şahin, trafik güvenliğini sağlarken, kentte ölümlü trafik kazalarında yoğun bir şekilde görülen yaya ölümlerinin de önüne geçileceğini ifade etti.
Terör örgütlerine yönelik suçlarla mücadelede 51 operasyon
Suç ve suçlularla mücadeleye yönelik bilgi veren Şahin, jandarma ile polis ekiplerinin, Ankara'yı daha huzurlu ve daha güvenli bir kent olarak tutabilmek için çaba sarf ettiğini belirtti.
Bu kapsamda, terör, narkotik, organize suçlar, kaçakçılık, mali suçlar, asayiş suçları ve aranan şahıslar gibi alanlarda operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Şahin, 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine yönelik suçlarla mücadele kapsamında 51 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.
Operasyonlarda yakalanan 443 şüpheliden 25'inin tutuklandığı bilgisini veren Şahin, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2 bin 768 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlarda 4 bin 348 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan 553'ü adli mercilerce tutuklanmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 25 gözaltı mevcuttur. Bunların adli işlemleri devam etmektedir." dedi.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 271 operasyon
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin yılın ilk iki ayında 271 operasyon yapıldığını ve 336 şüphelinin yakalandığını belirten Şahin, şunları söyledi:
"Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan malzemelerden dolayı önlenen vergi kaybı ise yaklaşık 178 milyon tutarındadır. Mali suçlar bakımından yapılan 9 operasyonda 133 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş suçlarında da 2024 yılı verilerine göre aydınlatma oranımız yüzde 90'ı aşmıştır. Ankara'da 20 yıl ve üzeri hapis cezası alıp aranan 45 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 204 şahıs, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası alan 303 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası alan 2 bin 492 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 4 bin 368 şahıs olmak üzere toplam 7 bin 412 şahıs aranmaktan dolayı yakalanmıştır."
Konuşmaların ardından eğitimlerde dereceye giren polis memurlarına plaket verildi.
Törene, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Ankara İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya da katıldı.
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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 154 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandığını, organize suç örgütleri ve çetelere yönelik operasyonlarda ise 61 şüphelinin yakalandığını belirtti. Tarihi eser kaçakçılığına karşı da operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Doruk, toplamda 68 tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca cinayet, yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarına yönelik 1106 şüphelinin yakalandığını ve suçların aydınlatılmasında yüzde 87'lik bir başarıya ulaşıldığını aktardı.
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