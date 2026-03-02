Ankara Valisi Vasip Şahin gaziler ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Valisi Vasip Şahin gaziler ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

02.03.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan ilçesinde gaziler ve şehit yakınları için düzenlenen iftar programına katıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan ilçesinde gaziler ve şehit yakınları için düzenlenen iftar programına katıldı.

Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına, Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Garnizon Komutanı Kenan Güler, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın duasıyla devam etti.

İftarın ardından kürsüye gelen Vali Şahin, Kahramankazan'ın 15 Temmuz'da adının önündeki "kahraman" ünvanını hak edecek büyük bir fedakarlık ve cesaret örneği sergilediğini belirtti.

"Bu nedenle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu ünvanı fazlasıyla hak ettiniz. İnşallah bundan sonra da bu ünvanı ebediyen şerefle taşıyacaksınız." diyen Şahin, şunları kaydetti:"

"Biz, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize son 20 yılda çok önemli imkanlar ve haklar sağlayan bir devletin mensuplarıyız. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlerin derdiyle dertlenmektedir. Elbette 20 yılda birçok düzenleme yapıldı, önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak bunlar yeterli midir? Kesinlikle değildir. Sizler çok daha fazlasına, çok daha iyisine layıksınız. Bu anlayışla bizler, il ve ilçe yöneticileri olarak her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz. Herhangi bir ihtiyacınız ya da sıkıntınız olduğunda hem kapımız hem gönlümüz sizlere sonuna kadar açıktır. Sizlere hizmet edebilmek bizim için de büyük bir şeref vesilesidir. Lütfen bunu böyle bilin."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramankazan, Vasip Şahin, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Vasip Şahin gaziler ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:31:20. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara Valisi Vasip Şahin gaziler ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.