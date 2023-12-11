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Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı ve saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında yasal gereğin yapılacağını bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakışmadı Ankara'ya, Ankaragücü'ne. Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara Valisi Vasip Şahin, Hakeme Yönelik Saldırıyı Kınadı - Son Dakika