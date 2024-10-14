Ankara'ya 380 Yeni Araç Tahsis Edildi

Güncel

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 araç için teslim töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Vasip Şahin, "Toplumun huzuru, güvenliği ve asayişi için gece gündüz demeden çalışan emniyet ve jandarma mensuplarımızın görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri şüphesiz ihtiyaç duyulan ekip, ekipman ve personel ihtiyaçları ile doğrudan orantılıdır." dedi.

Teslim edilen araçların personelin hareket kabiliyetini arttıracağına ve hizmet standartlarını da daha yukarı çekeceğine işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"Emniyet teşkilatımızın halihazırda bulunan 2 bin 854 araca 288 araç daha eklenerek, 206'sı trafik ekiplerinde, 82'si asayiş birimlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığımız bünyesinde de 528 aracımız vardı. Şu an itibarıyla 92 araç daha kolluk hizmetlerinin emrine tahsis edilerek güncel sayımız 620'ye ulaşmıştır. Jandarmamıza tahsis edilen araçlardan 28 araç trafik hizmetlerinde, 17 araç ise asayiş hizmetlerinde kullanılacaktır. Otoyolda hem trafik hem de asayiş hizmetleri birleştirildi ve jandarma tarafından yürütülecek. Burada mağdur olan vatandaşımızın herhangi bir trafik kazası halinde bir taraftan trafik tespiti yapılırken diğer taraftan adli boyutunun da incelenmesi sağlanmış olacak. Bunun için de 47 araç jandarmaya tahsis edildi."

"Emniyet ve asayiş hizmetleri daha etkin yerine getirilecek"

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ise Jandarma ile Emniyet teşkilatının tam bir koordine içinde fedakarca görev yaptığını belirterek, "İlimizde huzur ve güvenlik ortamının sağlanması amacıyla gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarma personelimiz, yeni tedarik edilen araçlarımız ile birlikte emniyet ve asayiş hizmetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirecektir." dedi.

Yalçınkaya, tahsis edilen araçlardan bir kısmının trafik hizmetlerinde, bir kısmının da otoyollarda görev yaparak bir yandan trafik güvenliğini sağlayacağını diğer yandan otoyollardaki olası asayiş suçlarına anında müdahale edeceğini anlattı.

"Olaylara müdahale süremiz yüzde 30 kısalacak"

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yeni eklenen araçlarla Ankara halkının huzuru ve güvenliği için asayiş ve trafik hizmetlerini daha da etkin şekilde yürüteceklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 288 aracın dağılımına ilişkin bilgi veren Dinç, "Yeni araç ve personel takviyesi ile birlikte trafik düzeni ve kazaların önlenmesi sağlanacak, olaylara daha hızlı müdahale edilebilecek, suçların önlenmesinde, suçluların yakalanmasında önemli bir ivme kazanılacaktır. Böylelikle olaylara müdahale süremiz yüzde 30 kısalacaktır. Yeni araçlarımızın onları kullanacak ekiplerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 380 aracın teslimi için düzenlenen tören sonrası polis ve jandarma ekipleri araçlarla siren çalarak konvoy yaptı.