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Ankara’ya şehit ateşi düştü

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Ankara’ya şehit ateşi düştü
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MALATYA'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın (37) Ankara'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

MALATYA'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın (37) Ankara'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'na ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Sincan Osmanlı Mahallesi'ndeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Askeri ve sivil yetkililer tarafından şehit Pınar'ın ailesine şehadet haberi verildi. Belediye ekipleri şehit evinin yakınında taziye çadırı kurdu. 1 çocuk babası şehit Pınar'ın cenaze töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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