Ankara Yenimahalle'de eski eşi tarafından vurulan 49 yaşındaki kadın defnedildi - Son Dakika
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Ankara Yenimahalle'de eski eşi tarafından vurulan 49 yaşındaki kadın defnedildi

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Ankara Yenimahalle\'de eski eşi tarafından vurulan 49 yaşındaki kadın defnedildi
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Ankara Yenimahalle'de iş yerinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eski eşi aynı silahla intihar etti. Kadının cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

ANKARA'da eski eşi Doğan Yavuz (56) tarafından tabancayla öldürülen Aynur Ekici (49), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Yenimahalle ilçesinde Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda bulunan iş merkezin meydana geldi. Terzi Aynur Ekici, iş yerinde eski eşi Doğan Yavuz tarafından tabancayla vuruldu. Ekici hayatını kaybederken, Yavuz aynı silahla intihar etti.

Aynur Ekici'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ekici için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde bugün ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ekici'nin ailesi ve yakınları katıldı. 2021 yılında boşandığı öğrenilen 2 kız annesi Aynur Ekici'nin cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Ahmet EfendiKarşıyaka3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Yenimahalle'de eski eşi tarafından vurulan 49 yaşındaki kadın defnedildi - Son Dakika
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