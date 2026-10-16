Ankara Yenimahalle\'de işçi konteynerlerini saran yangında 5 konteyner kullanılamaz oldu

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi'ndeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 konteynerden 5'i kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında işçilerin mesaide olduğu belirtildi.

Konteynerlerde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.