Ankara Yenimahalle\'deki Hurdacılar Sanayi Sitesi\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçede olaylara müdahale sırasında otomobilin çarpması sonucu yaralanan genci hastanede ziyaret etti. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve kazaya ilişkin inceleme devam etmektedir.
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikten sonra Trabzon'a döndü. Taraftarlar, Trabzon Havalimanı'nda meşaleler ve marşlar eşliğinde takımı karşıladı. Adalet talepleri ve TFF'ye istifa çağrıları yapan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyetle dönünce taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti. Bordo-mavili taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü önünde protesto düzenledi ve takımlarını gece saatlerinde coşkuyla karşıladı. Trabzonsporlu oyuncuların moralinin yüksek olduğu gözlendi.
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