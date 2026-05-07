Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi\'nde "İhtisas Akademi 2026" programı düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğrenme ve Öğretme Merkezi ile TÜGVA işbirliğinde düzenlenen "İhtisas Akademi 2026" programında gençlerin teknoloji vizyonu ve küresel farkındalık konuları ele alındı.

15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi Konferans Salonu'ndaki programa, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, AYBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mümin Şen, TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Oğuzhan Tunca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Köseoğlu, açılıştaki konuşmasında, gençlerin geleceğe hazırlanması açısından önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üniversite olarak sadece akademik başarıyı değil aynı zamanda teknolojiyi üreten, dünyayı doğru okuyabilen ve milli değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın ilk bölümünde "Başarının Algoritması: Türkiye Birinciliğinden Teknoloji Mimarlığına" başlıklı sunum yapan İnan, Türkiye'nin yerli üretim vizyonu ve teknolojik dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnan, öğrencilere kariyer planlaması ve teknoloji alanındaki gelişmelere uyum konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Astarcı ise "Sınırları Aşan Gençlik: Dünyayı Gezmek Değil, Dünyayı Değiştirmek" başlıklı sunumunda, uluslararası hareketlilik programlarının gençlere küresel farkındalık kazandırdığını ifade etti.

Astarcı, gençlerin yalnızca akademik değil, sosyal ve kültürel anlamda da gelişim göstermelerinin önemine dikkati çekti.

İlgi gören program, konuşmacılara belge takdimi yapılması ve çevre duyarlılığı kapsamında hazırlanan fidan dikim sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.