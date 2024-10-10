Ankara Yolu'nda Feci Kaza: İki Ölü - Son Dakika
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Ankara Yolu'nda Feci Kaza: İki Ölü

Ankara Yolu\'nda Feci Kaza: İki Ölü

Ankara yolunda kamyonla çarpışan hafif ticari araçta öğretmen Hasan Kale ve sürücü Yahya Karaca hayatını kaybetti.

10.10.2024 16:57
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Ankara yolunda kamyonla çarpışan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Kale (42) ve sürücü Yahya Karaca (79), toprağa verildi. Yaralanan 3 öğretmenle kamyon şoförünün tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kayseri- Ankara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale, merkezdeki evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada mahallede yaşayan Yahya Karaca, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla durağa yanaşarak öğretmenleri aldı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Kamyon pancar tarlasına uçarken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kale ve Karaca'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Kocasinan ilçesi Mahzemin İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni Hasan Kale ve Yahya Karaca'nın, cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından teslim alındı. Karaca'nın cenazesi Mahzemin Mahallesi'ne, Kale'nin cenazesi de Hacılar ilçesine getirildi. Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Kale'nin Hacılar Camikebir Cami'sinde kılınan cenazesine ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı. Karaca ve Kale, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kazada yaralanan diğer 3 öğretmen ve kamyon sürücüsünün hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

3-sayfa, Kayseri, Ankara, Eğitim, Güncel, Kaza, Son Dakika

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