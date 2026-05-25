Ankara Zabıtası'ndan Bayram Öncesi Kent Genelinde Sıkı Denetim

(ANTALYA) - Ankara Zabıtası, vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirebilmesi amacıyla kent genelinde denetimlerini artırdı. Gıda satışı yapan işletmelerde hijyen ve fiyat kontrolleri yapılırken, kent merkezinde dilencilere yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Başkent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Özellikle bayram yoğunluğunun yaşandığı tatlıcılar, pastaneler ve gıda satışı yapan işletmelerde yapılan kontrollerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ve gramaj kuralları incelendi.

Ulus Hali ve Toptancı Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde ise ürünlerin saklama koşulları kontrol edilirken, işletmelere mevzuata uygun faaliyet göstermeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemler uygulanırken, denetimlerin bayram süresince de devam edeceği belirtildi.

DİLENCİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR SÜRÜYOR

Zabıta ekipleri ayrıca vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Özellikle yaya yoğunluğunun bulunduğu cadde, bulvar ve kavşaklarda gerçekleştirilen uygulamalarda dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapıldı.