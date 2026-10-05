Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı! Yolcular tahliye edildi, arama yapılacak - Son Dakika
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Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı! Yolcular tahliye edildi, arama yapılacak

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Ankara\'dan Şanlıurfa\'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı! Yolcular tahliye edildi, arama yapılacak
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Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden AJet’e ait yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine alarm verildi. Uçak Şanlıurfa'ya inerken 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Uçakta arama yapılacak.

Ankara’dan Şanlıurfa’ya sefer yapan AJet’e ait yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna dair bir not bulunması üzerine acil durum alarmı verildi. Uçak, Şanlıurfa GAP Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı ve içindeki 136 yolcu ile 7 mürettebat hızlıca tahliye edildi.

UÇAKTA ARAMA YAPILACAK

Konuya ilişkin Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır.

Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şanlıurfa GAP HavalimanıŞanlıurfa3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • fkbgh8dhzx fkbgh8dhzx:
    girişte donumuza kadar bakıyorlar,küpemize kadar çıkarıyoruz nasıl bomba içeri girebiliyor ? hayret 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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