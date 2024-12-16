Ankaralı Turgut Son Yolculuğuna Uğurlandı

(ANKARA) - Halk arasında "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ve dün yaşamını yitiren sanatçı Turgut Karataş, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Turgut Karataş'ın durumu 5 Kasım'da kötüleşmiş ve Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.
Karataş, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.
Sanatçının cenazesi törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, ailesi, yakınları ve çok sayıda hayranı katıldı.
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