(ANKARA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren Ankaralıların dönüş yolculuğu başladı. Ankara'nın giriş noktalarından biri olan Kayaş'ta araç trafiği akıcı olarak sürüyor. Bölgede trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın son gününde kara yollarında dönüş hareketliliği başladı. Ankara'nın giriş noktalarından biri olan Kayaş'ta Ankara'ya giriş akıcı şekilde devam ediyor.

Yoğunluğu önlemek ve trafik akışını sağlamak için hem jandarma hem de polis ekipleri yol boyunca geniş çaplı önlemler aldı. Bölgedeki trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması ve gece de devam etmesi bekleniyor.