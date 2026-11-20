(ANKARA) - Lev Tolstoy'un romanından uyarlanan Anna Karenina balesi, Eifman Bale Topluluğu tarafından Ankara'da sahnelendi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, " Sanat, Türk ve Rus izleyiciler, Türk ve Rus halkları arasındaki dostluğun, karşılıklı anlayışın ve iş birliğinin ortak temelini oluşturuyor" dedi.

Boris Eifman'ın koreografisini hazırladığı, Lev Tolstoy'un romanından uyarlanan Anna Karenina balesi, bugün Ankara'daki ATO Congresium'da izleyiciyle buluştu. Eifman Bale Topluluğu'nun gösterisinin öncesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin açıklamalarda bulundu. Verşinin, "Sanatın, özellikle de yüksek sanatın, bizleri ne denli yakınlaştırdığını uzun uzun anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Sanat, Türk ve Rus izleyiciler, Türk ve Rus halkları arasındaki dostluğun, karşılıklı anlayışın ve iş birliğinin ortak temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Gösterinin Ankara'da böylesine büyük bir ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Verşinin, 17 ve 18 Kasım'da İstanbul'da sahnelenen ve büyük başarı kazanan temsillerin izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını kaydetti.

Verşinin, "Bugün burada izleyeceklerimiz ve önümüzdeki dönemde Türkiye'de Rus sanatıyla, yüksek sanatın seçkin örnekleriyle gerçekleştireceğimiz yeni buluşmalar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Önümüzde daha nice güzel buluşmalar var. Bunlar arasında Fındıkkıran gibi eserler, daha önce Türkiye'ye gelmiş ve her defasında burada son derece sıcak bir ilgiyle karşılanmış olan Rus Ordusu Korosu'nun konserleri ve Rus sanatçıların daha pek çok farklı eseri ve gösterisi yer alıyor. Bütün bunlar beni çok sevindiriyor. Çünkü Rus ve Türk izleyicileri sanat etrafında bir araya getiren bu tür buluşmaların ikili ilişkilerimiz açısından son derece anlamlı ve gerekli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.