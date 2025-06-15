Anne Ayı ve Yavruları Piknikte Görüntülendi - Son Dakika
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Anne Ayı ve Yavruları Piknikte Görüntülendi

15.06.2025 19:18
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Tunceli'de bir aile piknik yaparken anne ayı ve yavruları ile karşılaştı, görüntüler kaydedildi.

Anne ayı ve yavruları piknik sofrasına konuk oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde anne ayı ve yavruları piknik sofrasına konuk oldu.

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir aile, unutulmaz bir an yaşadı. Vadi kenarında kurdukları sofrada dinlenen aile, bir anda ortaya çıkan anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Doğal yaşamın iç içe geçtiği bölgede yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, ayı ailesinin piknik sofrasına yaklaşarak yiyecekleri karıştırdığı görülüyor. İlk şaşkınlığı atlatan aile, sessizce geri çekilerek bölgeden uzaklaştı ve herhangi bir zarar görmeden olay yerinden ayrıldı.

Olayın ardından yetkililer, doğada yaşayan yaban hayvanlarının beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca piknik yapan vatandaşların, yiyecek atıkları başta olmak üzere çöplerini doğada bırakmamaları gerektiği hatırlatıldı. Uzmanlar, bu tür durumların yaban hayvanlarının doğal beslenme alışkanlıklarını bozduğuna ve insanlarla tehlikeli yakınlaşmalara yol açabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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