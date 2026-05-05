Anne Kedi Sütannelik Yapıyor
Anne Kedi Sütannelik Yapıyor

05.05.2026 19:35
Gürsu'da hamile kedi, sezaryenle 2 yavru dünyaya getirip, 3 sokak yavrusuna da sütannelik yapıyor.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde, sokakta bulunan hamile kedi, götürüldüğü bakım ve rehabilitasyon merkezinde sezaryenle 2 yavru dünyaya getirirken, 1 yavrusunu ise kaybetti. Anne kedi, kendi yavrularının yanı sıra sokaktan getirilen 3 yavru kediye de sütannelik yapmaya başladı.

İlçede sokakta doğum yapmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan kedi, Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Hamile kedi, 1 yavrusunu karnında kaybederken, sezaryenle 2 yavrusunu sağlıklı olarak dünyaya getirdi. Anne ve 2 yavrusu, veteriner hekimlerin gözetiminde merkezde kalmaya başladı. Sokakta bulunan 3 yavru da veterinerler tarafından merkeze getrildi. Anne kedi, kendi yavrularıyla birlikte sokaktan gelen 3 yavruyu da emzirmeye başladı. Sütannelik yapan kedinin görüntüleri sanal medyada ilgi çekti.

'ANNE KEDİNİN MERHAMETİ BİZLERE MUTLULUK VERİYOR'

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kedileri merkezde gözlemleyerek, "Gürsu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde böyle güzel hikayelere ev sahipliği yapıyoruz. Bu anne kedimizin anaçlığı ve merhameti hepimize örnek oluyor. Ona yavruları ile çok sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi.

Haber: Mine AK-Kamera: GÜRSU (Bursa),

Kaynak: DHA

