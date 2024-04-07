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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Anne köpek, şimşek ve yıldırımdan yavrularını böyle korudu

Adıyaman'da şimşekler geceyi aydınlattı

ADIYAMAN - Adıyaman'da gece saat 00.00'dan itibaren başlayan yaklaşık 2 saat süren yıldırım ve şimşek çakması kentte geceyi aydınlattı. Sokak köpeğinin yavrularını korumak için onları tek tek taşıması ise kameralara yansıdı.

Adıyaman'ın doğu ve kuzey bölgelerinde etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı. Gece geç saatte başlayan ve yaklaşık 2 saat kadar etkili olan gök gürültüsü ve şimşek çakması beraberinde yağmuru getirdi. Şimşekler nedeniyle ortaya çıkan gök gürültüsünün yüksek sesi ve yağmur nedeniyle bir sokak köpeği yavrularını korumak için yerlerini değiştirdi. Anne köpeğin yavrularını güvenli yere taşıması kameralara yansıdı. Anne köpek 6 adet yeni doğmuş yavrusunu tarladan alarak, bir evin balkonunun altına taşıdı.

Meteorolojik tahminlere göre, Adıyaman'da önümüzdeki haftanın yağışlı ve gök gürültülü geçmesi bekleniyor.