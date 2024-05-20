Anne ördek ve yavruları DKMP'ye teslim edildi - Son Dakika
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Anne ördek ve yavruları DKMP'ye teslim edildi

Anne ördek ve yavruları DKMP\'ye teslim edildi

Kars'ta atletizm pisti sulama bölümünde yavrulayan yaban ördeği ve 10 yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Yaban ördeği, 4 yıldır atletizm pistinde yavruluyordu ve görevliler tarafından muhafaza altına alındı.

20.05.2024 14:10
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Anne ördek ve yavruları DKMP'ye teslim edildi

KARS - Kars'ta atletizm pisti sulama bölümünde yavrulayan yaban ördeği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kars'ta atletizm pisti sulama bölümünde yavrulayan yaban ördeği, yavrularıyla birlikte futbol sahasına çıktı. Görevlileri peşinden koşturan anne ve 10 yavru ördek daha sonra atletizm pisti salonuna girdi. O anlar kameralarla kaydedildi.

Kars Atletizm Pisti sulama bölümünde 4 yıldır kuluçkaya yatan ve burada yavrulayan yaban ördeği, buradaki görevlileri gözdesi oldu. Yavruları ile birlikte spor sahasında dolaşan ördek, çalışanların uzun uğraşları sonucu yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yaban ördeğinin 4 yıldır Atletizm Pisti'nde yavruladığını ifade eden görevli, "Her sene burada yavru yapıyor. Bundan 4'üncü sezondur yavruluyorlar. Doğa Korumayı çağırıp veriyoruz. Vermezsek dışarı gidiyor. Diğer hayvanlar parçalamasın, yemesin diye Doğa Korumayı çağırıyoruz, teslim ediyoruz" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parkalar Kars İl Şube Müdürlüğünü arayan görevliler, anne ve yavru ördekleri atletizm pistinde muhafaza altına aldıklarını bildirdi.

Atletizm pistine gelen DKMP ekipleri, önce yavruları tek tek güvenli bir şekilde alarak yanlarında getirdikleri kutuya koydu. Anne ördeği de kutuya koyan görevliler, yaban ördeği ve yavrularını doğal ortamlarına bırakmak üzere bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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