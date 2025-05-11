Anneler Günü'nde Mezar Ziyaretleri Duygulandırdı - Son Dakika
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Anneler Günü'nde Mezar Ziyaretleri Duygulandırdı

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Eskişehir'de Anneler Günü nedeniyle kabristanları ziyaret eden vatandaşlar, kaybettikleri anneleri ve bebekleri için dua etti. Bir annenin, bebeğinin mezar taşını öperek yaşadığı duygusal anlar yürekleri dağladı.

11.05.2025 16:19  Güncelleme: 16:35
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Anneler Günü'nü bebeğinin mezar taşını öperek geçirdi

Ebediyete intikal eden anneler unutulmadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Anneler Günü nedeniyle, kabristanlar ziyaretçi akınına uğrarken, kimi anneler kaybettikleri bebeklerinin, kimi vatandaşlar da annelerinin mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Bebeğini kaybetmiş bir annenin mezar taşını öpüp, ağlaması ise adeta yürekleri dağladı.

Anneler Günü ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kutlanıyor. Bu özel günde annelerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar, çiçekler veya diğer hediyelerle büyüklerinin kapısını çalıyor. Fakat bu özel günde annesi veya yavrusu ebediyete intikal eden vatandaşlar ise mezarlıklara akın etti. Mezar başlarında önce dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, daha sonra kabir üzerindeki otları temizleyip çiçekleri suladığı görüldü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'ndaki kabirler adeta ziyaretçi akınına uğradı.

"10-15 günde bir annemi ziyarete gelirim"

Annesini 1994 yılında kaybeden ve her 15 günde bir kabrini ziyaret eden 79 yaşındaki Halil Koçanlı, "Annemizi ziyarete geldik, inşallah Allah dualarımızı kabul eder. Allah kimseye böyle bir acı vermesin ama insanın başına geliyor. Sene de bir defa değil, 10-15 günde bir annemi ziyarete gelirim. Bir motosikletim var, onla mutlaka gelirim. Yukarda da koronadan vefat eden kızım var. Babamı, annemi, kızımı hepsini dolaşıyorum. Böyle bir acıyı anlatması kolay değil, söylemesi bile zor gerisini siz anlayın" dedi.

"Ben annemi görmek için şimdi Erzincan'dan geliyorum"

Erzincan'dan sadece annesi ve ananesinin kabrini ziyaret etmek için gelen 70 yaşındaki Suna Konuk ise şöyle konuştu;

"Biz aslen Erzincanlıyız, anneannemizin mezarını Erzincan'dan ziyarete geldik. Annemin de yarın ölüm yıl dönümü, ikisini birden görmeye geldik. Çok hüzünlü hissediyorum anneler gününde. Üç sene oldu annem vefat edeli, üç senedir geliyoruz. Bu tarif edilmez bir acı, ben de bir anneyim. Annelerinin kıymetlerini bilsinler gittikten sonra insana dokunuyor. Ben annemi görmek için şimdi Erzincan'dan geliyorum."

Kaynak: İHA

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