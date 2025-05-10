Anneler Günü'nde Sanat Sergisi Açıldı

Yeşilay Yalova Şubesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikte öğrencilerin yaptığı resimleri içeren "Resim ve Sanat Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Yeşilay Yalova Şubesi, Özel Yeryüzü Kaşifleri ve Özel Yalova Orman Anaokulu öğrencilerinin Anneler Günü dolayısıyla resimlerinin yer aldığı sergi Kent Müzesi'nde açıldı.

Yeşilay Yalova Şube Başkanı İbrahim Akkanat, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kalkan ve davetlilerin katılımıyla kurdelesi kesilen sergide, öğrencilerin bağımlılığın olumsuz etkilerine dikkati çektikleri eserler beğeni topladı.

Sergide konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kalkan, yapılan farkındalık çalışmalarıyla şehrin, ülkenin ve dünyanın geleceğine dokundukları için Yeşilay Şubesi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Gün boyunca açık tutulacak sergide öğrencilerin eserlerinin gezilebileceği belirtildi.