Annelerini kaybeden minik ayıların imdadına köylüler yetişti - Son Dakika
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Annelerini kaybeden minik ayıların imdadına köylüler yetişti

Zonguldak'ta annelerini kaybeden iki yavru ayı, sebze meyve bahçesine girdi. Köylüler tarafından bulunan yavru ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Köylüler, yavru ayılara sevgi gösterisinde bulundu ve o anları amatör kamera ile kaydetti.

03.05.2024 00:40  Güncelleme: 00:49
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Annelerini kaybeden minik ayıların imdadına köylüler yetişti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta köylüler, meyve sebze bahçelerinde buldukları, anneleri olmayan iki yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

Zonguldak'ta annelerini kaybeden iki yavru ayı, yollarını şaşırıp sebze meyve bahçesine girdi. İlçeye bağlı Yeşilöz köyünde köylüler tarafından bulunan yavru ayılar Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Yavru ayıyı sebze meyve bahçesi yakınlarında başıboş halde gezinirken gören köylüler, yavru ayıları bir süre takip etti. Annesinin yavrusu için gelmediğini gören köylüler yavru ayılara sevgi selinde bulundu.

Yolda durumu gören vatandaşlar hemen cep telefonun sarılarak, o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydetti.

Kaynak: İHA

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