Annesini Öldüren Avukata Ağırlaştırılmış Müebbet

29.03.2026 13:48  Güncelleme: 13:49
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, annesi Gül Yıldırım'ı döverek öldüren avukat Kayhan Yıldırım, 'Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dava süresince pişmanlık göstermediği belirtilen Yıldırım'a indirim uygulanmadı.

Olay, geçen yıl mart ayında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Gül Yıldırım'ın komşuları polisi arayarak birkaç gündür evden kavga sesleri geldiğini ancak seslerin bir süredir kesildiğini ve kadının da dışarı çıkmadığını söyledi. İhbar üzerine polis, sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti. Ekipler, içeri girdiğinde Yıldırım'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan kontrollerde ağır şekilde dövüldüğü belirlenen Gül Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis, kadının avukat oğlu Kayhan Yıldırım'ı gözaltına aldı.

Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sonunda Kayhan Yıldırım hakkında 'Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Dava süresince annesini öldürme kastının olmadığını belirten tutuklu sanık Yıldırım, karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Önceki savunmalarını tekrar eden Kayhan Yıldırım, mahkeme heyeti tarafından suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve suçun işlendiği yer nedeniyle 'Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza verilirken, Kayhan Yıldırım'ın 'Yargılama süresince gözlemlenen kişiliği ve suçtan sonra pişmanlık göstermeyen tutum ve davranışları' nedeniyle de hiçbir indirim uygulanmadı.

Kaynak: DHA

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

13:40
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:00
KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip...
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
11:55
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
