Annesini Öldüren Oğul Tutuklandı

Osmaniye'de tartıştığı annesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde dün Suriye uyruklu Nura Zemzem'in (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan oğlu Ali M'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ali M, tartıştığı annesini darbedip boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
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