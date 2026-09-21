ANSİAD eski başkanı Akıncı, müze yanındaki 40 dönümlük arazi için kültür alanı önerdi

ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) önceki başkanı Akın Akay Akıncı, Antalya Müzesi'nin yanındaki Karayolları'na ait 40 dönümlük kamu arazisinin plan tadilatıyla müze ve kültür alanına dahil edilmesini önerdi. Akıncı, alanın müzeye kazandırılmasıyla Antalya'nın gelecekteki kültür yatırımları için önemli bir rezerv oluşturulacağını ve arazinin rant baskısından korunacağını söyledi.

Antalya Müzesi'nin yıkılarak aynı yerde yeniden yapılması sürecini değerlendiren ANSİAD önceki Başkanı Akın Akay Akıncı, yeni müzenin yanı sıra, gelecekteki genişleme alanlarının da bugünden planlanması gerektiğini söyledi. Mevcut yaklaşık 30 dönümlük müze alanının hemen bitişiğindeki Karayolları'na ait yaklaşık 40 dönümlük arazinin müze ve kültür alanı olarak planlara işlenmesi çağrısında bulunan Akıncı, ilgili belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kentin bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

'SİMGESEL BİR MÜZE İSTEDİK'

Antalya'da dünyaca tanınabilecek simgesel bir müze binası yapılmasını istediklerini anlatan Akıncı, "Aslında Antalya'da istenen dünyaca simgesel bir müze projesiydi. Bunun örneği Bilbao'daki Guggenheim Müzesi gibi; bir sanayi kentini aldı, turizm kentine dönüştürdü. Antalya'da da o tür simgesel bir bina önerdik ve bununla ilgili girişimlerde de bulunuldu. ANSİAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından görüşmeler de yapıldı. Bakanlıkla da görüşüldü. Ama gelinen süreçte bu maalesef mümkün olmadı" dedi.

YENİ MÜZE ESKİ YERİNDE YÜKSELİYOR

Daha sonra kamuoyuna açıklanan ve yapımı devam eden yeni müze projesinin ortaya çıktığını belirten Akıncı, Antalya kamuoyunun müzenin mevcut yerinde kalması yönündeki talebinin karşılandığını söyledi. Akıncı, "30 dönümlük bir alanda müze devam ediyor. Şu anda takip ettiğim kadarıyla temel aşamasında. Özellikle bürokratik işlemler bittikten sonra çok büyük ihtimalle, bize gelen bilgilere göre 1- 1,5 senede açılacak, hep birlikte gezeceğiz" diye konuştu.

40 DÖNÜMLÜK ALAN MÜZEYE EKLENSİN

Yeni müze tamamlanmadan kentin geleceğine yönelik bir başka önemli adımın atılması gerektiğini söyleyen Akıncı, müzenin bitişiğindeki Karayolları'na ait kamu arazisine dikkati çekti. Akıncı, "Gündemi önceden yakalamak adına bitişiğindeki Karayolları, yani şu ana kadar çalışılan fakat elde edilemeyen bir alan var. Kamuya ait 40 dönümlük bir alan, müze alanından daha büyük. Biz Antalya olarak şunu talep etmeliyiz; 40 dönümlük kamu alanını müzenin genişleme alanı veya müze ve kültür alanı olarak planlara işletebilirsek Antalya için büyük bir kazanım elde etmiş olacağız" dedi.

'RANT BASKISINDAN KURTARMIŞ OLACAĞIZ'

Arazinin müze ve kültür alanı olarak planlanmasının gelecekte oluşabilecek rant baskısının da önüne geçeceğini savunan Akıncı, "Bu kazanım nedir? Hem potansiyel, ileriye dönük kamuya ait bir alana sahip olacağız hem de burayı rant baskısından kurtarmış olacağız. Bu Antalya için ileriye dönük çok ciddi bir kazanım. Çünkü burası her an bakanlık tarafından plan tadilatıyla ticari alana veya benzer bir alana dönüşebilir. Kent olarak da biz hiçbir şey yapamayız. Bence müze alanındaki bütün enerjimizi şimdi o 40 dönümü plan tadilatıyla müze alanına ekletmeye yöneltmeliyiz" diye konuştu.

'30-40 SENE SONRASINI PLANLAMAK GEREKİYOR'

Kentlerin geleceğinin uzun vadeli planlanması gerektiğini vurgulayan Akıncı, "40 dönümlük alanı Antalya ve müzenin ileriye dönük 30-40 sene sonrası için planlamak gerekiyor. Şehirleri zaten ileriye dönük planlamak lazım. Müze ve kültürel alanlar için bunu plan tadilatına işletirsek Antalya'ya büyük iyilik yapmış oluruz. Öncelikle ilgili belediyelerin talep etmesi lazım. Bakanlıkla görüşüp bunun lobisinin oluşturulması, kentin bunu çok ciddi şekilde ve yüksek sesle talep etmesi lazım. En güzel avantajımız kamulaştırma bedeli falan da yok, çünkü kamu arazisi" dedi.

'YENİ MÜZE DE BİR KAZANIM'

Antalya Müzesi'nin yenilenmesini de kent açısından önemli gördüğünü belirten Akıncı, eski müze binasının döneminin önemli bir yarışma projesi olmasına rağmen zaman içerisinde yapılan eklentiler nedeniyle özgünlüğünü kaybettiğini söyledi. Akıncı, "Şu an müzenin yenileniyor olması ne olursa olsun en kötü şeyden iyidir. Yeni bir müzeye kavuşacağız. Önceki müze tabii ki döneminin yarışma projesi, çok güzel projeydi. Ama dönem içinde eklentilerle bu iş özünü kaybetti. Antalya Müzesi senelerdir zaten bu şekliyle ciddi ziyaretçi alamıyor. Dolayısıyla yeni bir soluğa, çağdaş ve yeni müzecilik anlayışına ihtiyaç vardı" diye konuştu.

GECE MÜZECİLİĞİNE UYGUN OLACAK

Eski müzenin fiziki yapısının gece müzeciliğine uygun olmadığını belirten Akıncı, yeni projede parçalı yapı ve peyzaj düzenlemesinin bu açıdan avantaj sağlayabileceğini dile getirdi. Akıncı, "Eski haliyle o bölgede gece müzeciliği yapılamazdı. Ama büyük ihtimalle yeni yapılan yerde parçalı ve peyzajlı olduğu için gece müzeciliğinin de yapılacağını düşünüyorum. Her şey evrilir, değişime açık olmalıyız" dedi.

'YILDA 200-250 BİN ZİYARETÇİ ÇOK DÜŞÜK'

Antalya Müzesi'nin ziyaretçi sayısının kentin turizm potansiyeline göre düşük kaldığını söyleyen Akıncı, "Benim aldığım son sayılar maksimum yıl içinde ziyaretçi sayısının 200-250 bin olduğu yönünde. Bu sayılar eski müzenin ne kadar atıl olduğunu da gösteriyor. Belki müzeyi iyi çalıştıramadık denebilir ama bence atıl kalması, insanlar için artık içi kadar dışının, ambalajının da çok önemli olduğunu gösteriyor. Bunun dünyada örnekleri var. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Bir müze yapısının şehri ne kadar değiştirdiğinin Avrupa'da örnekleri var" diye konuştu.

FARKLI MÜZELERDEN OLUŞAN KOMPLEKS ÖNERİSİ

Karayolları'na ait 40 dönümlük arazinin müze alanına kazandırılması halinde yalnızca mevcut müzenin gelecekteki genişlemesinin değil, farklı müzelerin de yer alabileceği bir kültür alanı oluşturulabileceğini belirten Akıncı, "Eğer Karayolları'na ait bu alanı alabilirsek en azından kente bu işi kazandırmış olacağız ve rant baskısı bitmiş olacak. Sonra tek müze değil, farklı müze kompleksleri de olabilir" dedi.