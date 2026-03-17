Antakya\'da 4 Yaşındaki Çocuk Dereye Düştü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.
Tanışma Mahallesi'nde 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, evinin yakınında oyun oynarken dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
