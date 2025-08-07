HATAY'ın Antakya ilçesinde, derede su seviyesinin azalmasıyla balık ölümleri yaşandı.
Merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Arpahan mevkisindeki derede su seviyesinin düşmesiyle birlikte çok sayıda balık ölümü meydana geldi. Sıcak hava ve su akışının azalması nedeniyle öldüğü değerlendirilen balıklar, kıyıya vurdu.
Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Derede Balık Ölümleri - Son Dakika
