Antakya'da evlilik vaadiyle 170 bin TL dolandırıcılığında 4 kişi gözaltına alındı

HATAY'da N.G.'yi evlilik vaadiyle dolandırarak 170 bin TL değerindeki altınlarını alan E.G. isimli kadın ile C.T., A.Ö. ve M.T. gözaltına alındı.

Olay, 6 Ekim'de Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. N.G., kendisiyle evleneceğini söyleyen E.G.'yi 170 bin TL değerinde altın verdi. Altınları aldıktan sonra E.G.'den haber alamayan N.G., dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek saha çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda E.G. ile C.T., A.Ö. ve M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,