Antakya'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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Antakya'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

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Antakya\'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
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Antakya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü, aracın altında sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışıp, aracın altında kalan motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile Adil Devaoğlu yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Devaoğlu, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Devaoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Adil Devaoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise olay yerinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Motosiklet3. SayfaİtfaiyeAntakyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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