Antakya\'da Hayvan Taşıma Denetimi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovakent kontrol noktasında denetim yapıldı.
Denetimde belge kontrolü yapıldı, araçlar incelendi.
Hayvan sağlığının korunması, kayıt dışı hayvan hareketlerinin önlenmesi ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
