Antakya'da Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı

23.02.2026 14:31
Antakya'da pencereden çıkan Uğur Çalışkan'dan 5 gündür haber alınamıyor, arama çalışmaları sürüyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Uğur Çalışkan'dan (27), 5 gündür haber alınamıyor.

İlçedeki Serinyol Mahallesi'nde kuzenleriyle apart otelin 2'nci katından oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat'ta, sabaha karşı bilinmeyen nedenle pencereden çıkıp, bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanıp odaya çıkmaya çalışan Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden ayrıldı. Sabah saatlerinde Çalışkan'ın odada olmadığını gören kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde olayı fark etti. Kuzenlerinin polise gidip kayıp başvurusunda bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak için kuzenleriyle Van'dan kente geldikleri öğrenilen Uğur Çalışkan'ı bulmak için AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, 5 gün boyunca 17 araç, 83 personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dronla arama çalışması yaptı ancak izine rastlanmadı. Yetkililer, Çalışkan'ı gören kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi.

Haber: Samim SELÇUK - Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA

