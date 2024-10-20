Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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