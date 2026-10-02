Antakya'da sağanak su birikintisi oluşturdu, mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı - Son Dakika
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Antakya'da sağanak su birikintisi oluşturdu, mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

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Antakya\'da sağanak su birikintisi oluşturdu, mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
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Antakya'da gece sabaha kadar aralıklarla süren sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. İtfaiye ekipleri yolda kalan sürücülere yardım ederken Karlısu Mahallesi'nde otomobilde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı, temizlik çalışması başlatıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.

Karlısu Mahallesi'nde de su birikintisi nedeniyle otomobilde mahsur kalan baba ve oğlu ekiplerce kurtarıldı.

Belediye ekiplerince sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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