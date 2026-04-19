Antakya\'da Sağanakta Kaza: 2 Yaralı

HATAY'ın Antakya ilçesinde sağanak sırasında kaza yapan araçtaki 2 orman personeli yaralandı.
İlçeye bağlı Serinyol Mahallesi'nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği orman aracı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 2 Orman Bölge Müdürlüğü görevlisi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
