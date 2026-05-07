Antakya\'da Taksiden 309 Sikke Ele Geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 309 sikke ele geçirilen taksinin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında, şüphe üzerine bir taksiyi Serinyol Mahallesi trafik kontrol noktasında durdurdu.
Takside yapılan aramada tarihi değere sahip oldukları belirlenen 309 sikke ele geçirildi.
Ekipler, sürücü C.T'yi gözaltına aldı.
