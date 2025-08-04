HATAY'ın Antakya ilçesinde geçen ay yanan ormanda hortum çıktı. Hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Serinyol Mahallesi'nde geçen ay yanan ormanda hortum meydana geldi. Hortum, bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, yerleşim yerlerine gelmeden son buldu.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Yanan Ormanda Hortum Oluştu - Son Dakika
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