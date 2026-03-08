Antakya'da Yangın: 30 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Antakya'da Yangın: 30 Kişi Kurtarıldı

Antakya\'da Yangın: 30 Kişi Kurtarıldı
08.03.2026 21:20
Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangında 30 kişi kurtarıldı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 katlı binanın tesisatında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekinci Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın tesisatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.

Binada ikamet eden 30 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

Antakya'da Yangın: 30 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Antakya'da Yangın: 30 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
