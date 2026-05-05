Antakya'da Yenilenen Meslek Lisesi Atölyesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya'da Yenilenen Meslek Lisesi Atölyesi Açıldı

Antakya\'da Yenilenen Meslek Lisesi Atölyesi Açıldı
05.05.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası yenilenen meslek lisesi atölyesi, hayırsever destekleriyle hizmete açıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören meslek lisesi atölyesi, yenilenip hizmete açıldı.

Hayırsever iş insanı Erol Bilecik'in destekleriyle yeniden inşa edilen Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Semiha-Abbuş Bilecik Atölye Binası'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin eğitim kurumlarına ciddi zararlar verdiğini hatırlattı.

Kentte depremlerde hasar gören 944 okulun onarımının, 145 okulun da güçlendirilmesinin tamamlandığını belirten Masatlı, yıkılan 210 okulun yerine de 232 okulun açıldığını dile getirdi.

Okulların onarım, güçlendirme ve yeniden inşasında hayırseverlerin katkılarına değinen Masatlı, "Bizler hepimiz aynı coğrafyada yaşıyoruz, bizler öyle bir milletiz ki Hatay'da birisinin canı yansa İstanbul'dan insan onun üzüntüsünü taşır, Edirne'deki bir insanımıza bir şey olsa Kars'taki bir insanımız onun derdine ortak olmaya çalışır." dedi.

Meslek liselerinin ülkeye önemli katkılar sunduğunu belirten Masatlı, şöyle sürdürdü:

"Mesleki eğitim bu ülkenin stratejik bir konusudur, ara eleman bu ülkenin sanayisinin en önemli konularından bir tanesidir, burası da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hem şehrimizin hem de ülkemizin üretimine katkı sunacak, üretiminin içinde bulunacak o insanlarımızı, güzel evlatlarımızı yetiştirecek yer olacaktır."

Masatlı, yeni açılan atölyenin öğrencilere ve kente hayırlı olmasını diledi.

İş insanı Erol Bilecik de açılışı yapılan atölyede anne ve babasının adının yaşatılacağını dile getirdi.

Liseye kadar eğitim gördüğü Hatay'a gönül borcunu ödemeye çalıştığını anlatan Bilecik, şunları kaydetti:

"Bu bereketli toprakların bize verdiklerini 'eğitime, zaman zaman kültür sanata, spora ama en çok da eğitime ödeme zamanı' dedik ve bunu uzun yıllar, hayatımızın son nefesine kadar da ailemle beraber ödeyeceğimiz konusunda buradan memnuniyetle taahhüdümü veriyorum."

Konuşmaların ardından Masatlı, Bilecik'e destek ve katkılarından dolayı plaket verdi.

Masatlı ve beraberindeki protokol üyeleri atölyeyi gezerek makineleri inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Meslek lisesi öğrencileri, açılışı yapılan atölyede makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi ile mobilya ve iç mekan tasarımı uygulamalarını deneyimleyecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da Yenilenen Meslek Lisesi Atölyesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:09:10. #7.13#
SON DAKİKA: Antakya'da Yenilenen Meslek Lisesi Atölyesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.