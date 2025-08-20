Antakya\'da Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Suvatlı Mahallesi'nde bir eve giren yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan hane sakinleri, başarılı olamayınca Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Eve gelen itfaiye ekibi, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
