Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Antakya-İskenderun kara yolunun Ovakent mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
