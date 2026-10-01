Antalya Adliyesi'nde konferans salonu Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adıyla açıldı - Son Dakika
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Antalya Adliyesi'nde konferans salonu Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adıyla açıldı

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Antalya Adliyesi\'nde konferans salonu Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş\'ın adıyla açıldı
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Antalya'da hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adı, Antalya Adliyesi'nin 6'ncı katındaki konferans salonuna verildi ve salon düzenlenen törenle açıldı. Törende Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile HSK yetkilileri Taş'ı anarak isminin yaşatılacağını söyledi.

Antalya'da hayatını kaybeden Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adını taşıyan konferans salonu düzenlenen törenle açıldı.

Yakalandığı hastalık nedeniyle 23 Nisan'da tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Taş'ın ismi Antalya Adliyesi'nin 6'ncı katındaki konferans salonuna verildi.

Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Gadem Taş'ın güzel hatıralar bıraktığına şahit olduklarını belirterek, "Adalet Bakanlığı olarak aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın isimlerini yaşatıyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

HSK Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay da Taş ile Korkuteli'nde tanıştıklarını ve 2 yıl birlikte görev yaptıklarını söyledi.

Taş'ın kendisi için bir dost ve ağabey gibi olduğunu dile getiren Tünay, "Çok iyi bir insan ve çok iyi bir hukukçuydu. Bana çok örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman da Taş ile kısa süre çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, Taş'ın her zaman kalplerinde yaşayacağını söyledi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gadem Taş'ın ağabeyi İdris Taş da kardeşinin acılarını çevresine hissettirmediğini vurgulayarak, "Kendisi yaşam doluydu. En zor zamanlarında bile hayal kurmaya devam ederdi. Yaşam tarzından taviz vermezdi. Onurlu ve gururlu yaşadı. Kul hakkı hiçbir zaman yemedi. Bu salona isminin verilmesi bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Acımız bir an olsun hafifledi." diye konuştu.

Törende, merhum savcının anılarını yaşatmak amacıyla hazırlanan sinevizyon gösterimi izlendi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Törene, HSK Genel Sekreteri Ahmet Uğuz, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaarslan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve Gadem Taş'ın annesi Gülsüm Taş katıldı.

Kaynak: AA
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