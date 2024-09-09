Antalya'da Uyşturucu Davası: 3 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Uyşturucu Davası: 3 Sanığa Hapis Cezası

Antalya Adliyesinin adli emanetindeki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili yargılanan 9 sanıktan 3'ü 'uyuşturucu madde satma' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

09.09.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Adliyesinin adli emanetindeki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili yargılanan 9 sanıktan 3'ü "uyuşturucu madde satma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, daha önce Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğunda zabıt katibi olarak görev yapan tutuklu sanık G.H.A. ve uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen tutuklu sanıklar B.K, K.G. ile tutuksuz yargılanan daha önce Adli Emanet Memurluğunda zabıt katibi olarak görev yapan S.S, emanet memuru Ö.Ö. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan E.Y, S.Ç, T.P. ve E.B. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz verilen sanık G.H.A. uyuşturucu kullandığını ancak satmadığını, adli emanetten uyuşturucu çalmadığını ve örgüt kurup yönetmediğini savundu.

Sanık B.K. de itirafçı olduğunu hatırlatarak, konuyla ilgili tüm bildiklerini anlattığını öne sürdü.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti sanıklar G.H.A. ve B.K'ye "uyuşturucu madde satma" suçundan 13 yıl 6 ay, K.G'ye de aynı suçtan 12 yıl hapis cezası verdi. G.H.A. "nitelikli zimmet" ve "suç örgütü kurup, yönetmek" suçlarından beraat etti.

Sanıklar S.S, Ö.Ö, E.Y, E.B, S.Ç. ve T.P. hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, G.H.A. ve B.K'nin üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisine ulaşması üzerine Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve 28 Nisan 2023'te operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda B.K'nin üzerinde 117 gram uyuşturucu ele geçirilirken, evde yapılan aramada ise 10 gram esrar ve hassas terazi bulunmuştu.

Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, B.K'nin uyuşturucuları zabıt katibi G.H.A'dan aldığını itiraf etmesinin ardından 30 Nisan 2023'te adliye emanet deposunda yapılan sayımda 6 kilogram uyuşturucunun eksik olduğu tespit edilmişti.

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 9 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan G.H.A'nin "nitelikli zimmet", "suç örgütü kurup, yönetmek" ve "uyuşturucu madde satma", Ö.Ö. ve S.S'nin ise "nitelikli zimmet", "suç örgütü üyeliği" ile "uyuşturucu madde satma" suçundan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeniden ifade veren tutuklu sanıklar B.K, K.G. ile tutuksuz sanıklar E.Y'nin "uyuşturucu madde satma" ve "suç örgütü üyeliği"nden, E.B, S.Ç. ve T.P'nin de "uyuşturucu madde satma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA

antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Uyşturucu Davası: 3 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası serbest bırakıldı Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası serbest bırakıldı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Uyşturucu Davası: 3 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement