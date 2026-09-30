Antalya Adrasan'da yavrulu Akdeniz foku görüntülendi, uzman mağara uyarısı yaptı - Son Dakika
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Antalya Adrasan'da yavrulu Akdeniz foku görüntülendi, uzman mağara uyarısı yaptı

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Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan'da yavrusuyla görüntülenen Akdeniz foku için mağaralara yaklaşılmaması uyarısı yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, mağaralara girildiğinde anne fokun yavrusunu terk edebileceğini, bunun yavrunun yaşama şansını azalttığını belirtti.

Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku, Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde yeni doğan yavrusuyla kayalıklarda görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'ne göre Doğu Akdeniz'de "Nesli Tehlike Altında (EN)" olarak sınıflandırılan Akdeniz fokları için yavrulama dönemi olan eylül, ekim ve kasım ayları kritik önem taşıyor.

Bu aylarda yavruları dünyaya gelen Akdeniz foklarına, çıktıkları mavi turlarda kayalıklara yaklaşanlar rastlayabiliyor.

Adrasan'dan tekne turuna çıkan Lütfü Bayram Korkut da kayalıklar arasında Akdeniz foku ve yeni doğan yavrusunu fark etti. Korkut, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Akdeniz, Ege ve Marmara'da yaşamlarını sürdürüyorlar"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, Akdeniz'e özgü bir tür olan Akdeniz foklarının dünya genelindeki sayısının 1000 kadar olduğunu söyledi.

Son yıllarda koruma tedbirleriyle sayılarda artış yaşanmaya başladığını ifade eden Gökoğlu, bu durumun sevindirici olduğunu ancak Akdeniz foklarının hala çok sıkı bir şekilde korunması gerektiğini kaydetti.

Dünyada birey sayısı 1000 olan bir canlı türünün Türkiye kıyılarında da görülmesinin ülkenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, "Türkiye kıyılarında yaklaşık 100 bireyin yaşadığını tahmin ediyoruz. Akdeniz, Ege ve Marmara'da yaşamlarını sürdürüyorlar. Akdeniz fokları temiz denizlerde yaşar." dedi.

"Mağaralara girmeyin" uyarısı

Sonbaharın Akdeniz fokları için yavrulama dönemi olduğunu anlatan Gökoğlu, şöyle devam etti:

"Akdeniz fokları yavrulamaya başladı. Akdeniz fokları zaman zaman kayalıklar arasında, falezlerdeki mağaralarda yavrularıyla görülebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. İnsanlar artık Antalya kıyılarındaki her alana gerek su sporları gerekse teknelerle ayak basıyor. Issız bölgelerde bile insan ayak izleri mevcut. Buralar o canlıların yaşam alanı. Özellikle bu dönem mağaralara yaklaşılmaması ya da görüldüğünde rahatsız edilmeden uzaklaşılması gerekiyor."

Falezler ve kayalıklardaki mağaralara insanlar girdiğinde anne fokun, yavrusunu terk edip bölgeden ayrılabildiğini belirten Gökoğlu, "Dolayısıyla o yavrunun yaşama şansı kalmıyor. ya da insan yoğunluğunu görünce Akdeniz foku, o mağaradan uzaklaşarak daha güvensiz olan bir bölgede yavrusunu dünyaya getiriyor. Oluşabilecek bir fırtınada da bu güvensiz alanda yavru ölebiliyor." diye konuştu.

Gökoğlu, yavruların yaşama şansının azaltılmaması gerektiği uyarısında bulunarak, "Üç aylık kritik süreci atlattığımız zaman yavru dördüncü ayda sütten kesiliyor ve kendisini idare edebilecek konuma geliyor. Deniz yaşamına dönüyor." dedi.

Kaynak: AA
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