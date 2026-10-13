Antalya Aksu'da 6 hekimli, üç sağlık birimli tesis için protokol imzalandı - Son Dakika
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Antalya Aksu'da 6 hekimli, üç sağlık birimli tesis için protokol imzalandı

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Antalya Aksu\'da 6 hekimli, üç sağlık birimli tesis için protokol imzalandı
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Antalya Aksu Çalkaya'da 6 hekimli ASM, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun yer alacağı üç katlı sağlık tesisi için protokol imzalandı. Tesiste üç sağlık birimi bir arada hizmet sunacak, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması amaçlanıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılması planlanan ve üç sağlık biriminin bir araya geleceği sağlık tesisi için protokol imzalandı.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çalkaya Mahallesi'nde 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun hizmet vereceği üç katlı sağlık tesisinin yapımı için protokol töreni düzenlendi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu Kaymakamı Cevat Çelik, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve Aksu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayça Küçük katıldı.

Aksu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan proje, 915 metrekarelik parsel üzerinde hayata geçirilecek. Toplam, 1158 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesiste, üç sağlık birimi bir arada hizmet sunacak.

Aksu Belediye Başkanı Yıldırım, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Sağlık alanındaki projelerin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Geçtiğimiz ay Cihadiye Mahallemizde Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Şimdi de Çalkaya Mahallemizde üç farklı sağlık birimini bir araya getirecek yeni tesisimiz için protokolümüzü imzaladık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA
Antalya AksuÇalkayaSağlıkGüncelSon Dakika

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