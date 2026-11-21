Antalya Aksu'da COP31 kapsamındaki yol kapatma ve trafik kısıtlamaları sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Aksu ilçesinde COP31 kapsamında 10 Kasım'dan itibaren Expo Bulvarı'nda uygulanan yol kapatma ve trafik kısıtlamaları 21 Kasım itibarıyla kaldırıldı. Valilik, kısıtlamaların etkinlik alanı çevresinde trafik düzeni ve güvenli ulaşım amacıyla uygulandığını açıkladı.
Antalya'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Expo Bulvarı'nda uygulanan trafik kısıtlamaları sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksu ilçesindeki COP31 etkinlik alanı çevresinde trafik düzeninin sağlanması ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla 10 Kasım'dan itibaren Expo Kavşağı ile Kumköy Kavşağı arasındaki Expo Bulvarı'nda yol kapatma ve trafik kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.
Söz konusu güzergahtaki yol kapatma ve trafik kısıtlamaları 21 Kasım itibarıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA
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