Antalya Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü, 1 dönüm zarar gördü
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Bektaş Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Bektaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölgedeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri söndürdü.
Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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