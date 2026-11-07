Antalya Alanya'da hafif ticari aracın motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Antalya Alanya'da hafif ticari aracın motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Antalya Alanya\'da hafif ticari aracın motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Uzunöz Mahallesi'nde sabah saatlerinde Gedevet Yaylası'na doğru seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün 112'ye ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü; araçta maddi hasar oluştu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Yangın, bugün sabah saatlerinde Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Gedevet Yaylası'na doğru seyir halindeyken, 55 VE 789 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmından yükselen dumanı gören ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticarı aracın sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri araçtaki alevlere müdahale edip yangını kontrol altına aldı. Yangında hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA

Kaynak: DHA
OtomobilİtfaiyeAntalyaAlanyaGüncelSon Dakika

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