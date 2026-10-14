Antalya Alanya'da pansiyon personeli, 71 yaşındaki kişiyi odasında ölü buldu

Antalya Alanya'da pansiyon personeli, 71 yaşındaki kişiyi odasında ölü bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde pansiyonda kalan 71 yaşındaki kişi, odasından uzun süre çıkmayınca personel tarafından yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 71 yaşındaki Nurettin Acar, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.
Saray Mahallesi'ndeki pansiyonda kalan Acar'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine odaya giren personel, kendisini yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Acar'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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